اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الخميس، فى مقدمتها تأكيد الحكومة أن الأسماء المتداولة للراحلين بالتعديل الوزارى مجرد تخمينات، وآخر تطورات الحالة الصحية لـ سوزان مبارك، وفتوى مركز الأزهر للفتوى حول الحجاب، وتأكيده أنه فرض، وتحذير هيئة الأرصاد من حالة الطقس غدا مصادر حكومية: الأسماء المتداولة للراحلين بالتعديل الوزارى تخمينات.. وتؤكد: لا تنساقوا وراء الشائعات هيئة الطيران المدنى تنفى تأجيل استئناف الرحلات الروسية للمطارات المصرية مركز الأزهر للفتوى: الحجاب فرض بنص القرآن والنصوص قطعية الثبوت والدلالة وزارة السياحة تعلن سفر أول رحلة عمرة من خلال البوابة الإلكترونية الاثنين المقبل مصدر قريب من العائلة يكشف الحالة الصحية لـ سوزان مبارك ويؤكد: فى العناية المركزة Advertisements

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