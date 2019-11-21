شكرا لقرائتكم خبر عن «اشتغل فني».. ملتقى التوظيف في الدقهلية ينطلق الأربعاء بمشاركة 40 شركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، انطلاق ملتقى التوظيف الأول «اشتغل فني»، الأربعاء المقبل، بمشاركة ما يقرب من 40 شركة، مؤكدا على أن التعليم الفني والتدريب هو قاطرة للتنمية في مصر.

وقال محافظ الدقهلية إن التعليم الفني والتدريب المهني يشكلان عاملين رئيسيين في الارتقاء بالاقتصاد المصري فهما قاطرة التنمية وبهما نصل بالإفتصاد للعالمية

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وأضاف «أن التدريب سيزيد الإنتاج وبدونه لن يكون لدينا خبراء في مجالهم وبالتالي لن نصل إلى تحقيق نسب إنتاج عالية» .

وتابع محافظ الدقهلية أن الملتقى يستهدف شباب التعليم الفني في كل القطاعات وربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتوظيف الشباب في القطاع الخاص وزيادة التنافسية بما يتماشى مع إقامة المشروعات التنموية.

وأشار إلى أن الملتقى يسعي إلى تشجيع الشباب على العمل والإنتاج وتغيير نظرة المجتمع السلبية لشباب التعليم الفني عن طريق وضعهم على الطريق الصحيح وإشعارهم بالثقة والفخر في مهاراتهم الفنية وإدراكهم لأهميتهم في تطوير الصناعة المصرية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد على أنه وفقا لبروتوكول التعاون بين المحافظة وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهني TVT Egypt وتنفيذ مبادرة اشتغل فني تسعى المحافظة لتنفيذ ملتقى التوظيف للباحثين عن عمل والذين تم تدريبهم للارتقاء بمنظومة التعليم الفنى والمهني.