شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بالنمسا ترحب باختيار غادة والي مديرا لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب أبناء الجالية المصرية بالنمسا بتعيين الدكتورة غادة والي في منصب مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في فيينا ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وقال الدكتور عمرو الإتربي، المستشار الثقافي والتعليمي لمصر في فيينا، لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا: «نهنئ مصر بهذا المنصب الرفيع ونتمنى للدكتور غادة والي كل النجاح والتوفيق».

ومن جانبه، قال بهجت العبيدي، مؤسس اتحاد المواطن المصري بالخارج، إن أبناء مصر يفوزون بالمناصب الدولية ويرفعون اسم مصر بالخارج، مهنئا كل المصريين بهذا المنصب، متمنيا التوفيق للوزيرة المتميزة الدكتورة غادة والي.

Advertisements

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أعلن اليوم عن تعيين الوزيرة الدكتورة غادة فتحي والي، مديرة تنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقال بيان للأمم المتحدة إن الدكتورة غادة والي سوف تعمل أيضًا مديرة عامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا وهي تخلف يوري فيدوتوف من الاتحاد الروسي، والذي أعرب الأمين العام عن امتنانه لخدمته المتفانية للمنظمة.

وذكر البيان أن الدكتورة غادة والي تتمتع بأكثر من ثلاثين عامًا من الخبرة في مجال التنمية المستدامة والحد من الفقر والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب، وتشغل الدكتورة غادة والي حاليًا منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، وهي منصب تولته في عام 2014، وقد وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وقادت حملة على مستوى الوطن للتوعية بالمخدرات والوقاية منها بين الشباب وقادت برامج مبتكرة لإعادة تأهيل وإعادة دمج الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات في المجتمع.

وأضاف البيان أنه في دورها الحالي عملت أيضًا كمنسقة للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، ورئيسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وترأس المجلس التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية.