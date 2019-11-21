شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يفتتح معرض «أوكازيون دمياط» للأثاث بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، الخميس، معرض «أوكازيون دمياط» للموبيليا والآثاث الدمياطي، بأسعار مخفضة، وذلك بحضور خالد أبوالوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، واللواء محمد الزيني، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء شعبة الأثاث بسوهاج ودمياط.

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وأكد محافظ سوهاج على دعمه وتشجيعه لمثل هذه المعارض والتي تساهم في تنشيط التبادل التجاري بين المحافظات، مشيرًا إلى أن إقامة هذه المعارض توفر الجهد والوقت والمال على المواطنين، فضلاً عن تشجيع شباب المصنعين والترويج للمنتجات المصرية.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن المحافظ تفقد أجنحة المعرض المختلفة، والتى شارك بها 20 عارض، وتضم أثاث من غرف نوم، وأطفال، وسفرة، وأنتريهات، وأثاث فندقي، وغرف مكاتب، لافتاً أن المعرض يقام بميدان سيتي بحي شرق سوهاج، في الفترة من 20 نوفمبر الجاري، وحتى 20 ديسمبر المقبل.

من جانبه، قال خالد أبوالوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج أن هذا المعرض يعد بداية لسلسة من المعارض التي تعرض المنتجات والسلع للمواطنين بأسعار مخفضة، لتخفيض هامش الربح بها، لافتاً انه سيتم إقامتها بمراكز المحافظة، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة السياسية لتخفيض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى إقامة الغرفة التجارية بسوهاج لمعارض للسلع الغذائية المخفضة خلال الفترة القادمة.