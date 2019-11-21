شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تكرم 55 صحفيا وإعلاميا في احتفالية «لقاء الأجيال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اليوم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، ٥٥ من كبار الصحفيين والإعلاميين، من بينهم عمر حسانين، مدير تحرير المصرى اليوم، ويسرى البدرى، رئيس قسم الحوادث، والسيد أبوعلى، مدير مكتب المصرى اليوم بسوهاج، في إحتفالية «لقاء الأجيال» لخريجي قسم الإعلام بكلية الآداب الجامعة، والتي أقيمت بقاعة قناة السويس بمركز المؤتمرات الدولي بالحرم الجامعي الجديد.

وقد حضر الإحتفالية الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور فتوح خليل، عميد كلية الآداب، والدكتورة فاطمة الزهراء، رئيس قسم الإعلام، والدكتورة سحر وهبي، رئيس قسم الإعلام الأسبق، ولفيف من الإعلاميين بالقاهرة وسوهاج، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم والطلاب.

ورحب الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة- في كلمته خلال الحفل- بالحضور من نجوم الإعلام والصحافة من خريجي قسم الإعلام بسوهاج، لافتاً أن الإلتقاء بأكثر من 55 صحفيا وإعلاميا يعد يوم تاريخي في عُمر الجامعة، متمنياً تكرار الإحتفالية سنوياً للإستفادة من خبراتهم ونقل تجاربهم للطلاب الجدد بتنفيذ عدد من ورش العمل والتدريب في مجال التخصص، مترحماً على من وافتهم المنية من أبناء القسم.

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وأعلن رئيس الجامعة- في كلمته- عن موافقته على إنشاء جمعية ورابطة لخريجي القسم، وتأليف وطباعة كتاب يوثق رحلة نجاح خريجي قسم الإعلام ومشوارهم العملي، وتكليف قسم الإجتماع بكلية الآداب بعمل دراسة تكشف عن ظاهرة نجاح خريجي القسم في مجال الإعلام والصحافة «الأسباب والآليات»، تكون بمثابة مرجع ودافع للطلاب الجدد في مجال الصحافة والإعلام، ووجه عزيز رسالة لطلاب قسم الإعلام بضرورة تحليهم بروح الإرادة والرغبة في تحقيق النجاح لإتاحة فرص عمل تلبي طموحاتهم.

ومن جانبه قال الدكتور فتوح خليل عميد كلية الآداب أن حضور كبار الإعلاميين من خريجي قسم الإعلام بسوهاج يعد واجب وطني يستحق منا كل التقدير والإحترام، موجهاً الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الكامل لقسم الإعلام ليتحول إلى كلية للإعلام في وقت قريب، موضحاً أن اللقاء يعتبر فرصة للتواصل مع الطلاب للتعرف على كبار الإعلاميين وقصص نجاحهم وتربعهم على عرش المؤسسات الصحفية.

ومن جانبها قالت الدكتورة فاطمة الزهراء، أن قسم الإعلام يسعى جاهداََ لتطوير العملية التعليمية للحفاظ على ريادته من خلال تطوير عدد من البرامج الدراسية، موجهة شكر وترحيب لجميع خريجين القسم من أساتذة الإعلام في مصر والوطن العربي، لافته إلى أن وجودهم يبعث الأمل في نفوس الطلاب الجدد.

وفي السياق نفسه شارك عدد من رؤساء تحرير الصحف بكلمات مختصرة عبروا فيها عن بالغ سعادتهم بما لمسوه على أرض الواقع من إنجازات كبرى بجامعة سوهاج تستحق الإشادة والإشارة، متمنيين أن يمتد ذلك العمران خارج الجامعة ليشمل كافة ربوع المحافظة، مناشدين كل من يتقلد موقعاً للمسئولية بمحافظة سوهاج ان يحذوا حذوا الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة.

وكان رئيس الجامعة، والصحفيون والاعلاميون المكرمون قد قاموا بتفقد معرض للصور أقيم على هامش الإحتفالية بعنوان «سوهاج في عيون أبنائها»، كما كرم رئيس الجامعة الصحفيين والإعلاميين بمنحهم جوائز التميز الخاصة بقسم الإعلام، باسم الدكتور الراحل منير حجاب عميد كلية الآداب الأسبق ورئيس قسم الإعلام، وقدم الدكتور صابر حارص، الأستاذ بقسم الإعلام نبذة مختصرة عن كل المكرمين.