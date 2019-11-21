شكرا لقرائتكم خبر عن «بكري»: مؤشرات الاقتصاد في تحسن وانخفاض بأسعار السلع الأساسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مؤشرات الاقتصاد الوطني في تحسن مستمر وشهدت أسعار السلع الأساسية انخفاضا.

وتابع بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.

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وكشف الإعلامي مصطفى بكري، عن حدوث تحسن في قيمة الجنيه المصري بداية من العام الجاري حتى الوقت الحالي بنسبة 12% بعد تراجع الدولار من 18 جنيه إلى 16.7 جنيه ووفقا للتقديرات مصر ثاني دولة في العالم تتحسن عملتها بهذه النسبة التي تصل إلى 12% والدولة الأولى في ذلك المؤشر هي روسيا.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن تحسن قيمة العملة مؤشر على تعافي معدلات نمو الاقتصاد، موضحا أن السلع متوفرة في الأسواق والأسعار بدأت تستقر وبعدها يتحرك للانخفاض مثل السكر والأرز والدواجن واللحوم والفواكه.

وأوضح بكري أن ما حدث في مصر في مجال الكهرباء يعتبر انجاز كبير جدا بعد صرف مئات المليارات من الجنيهات على محطات الكهرباء وأصبح الكهرباء المنتجة في مصر تكفي حاجة البلاد ويصدر الفائض إلى الخارج.