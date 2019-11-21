شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لمدارس إدارة الشيخ زويد التعليمية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عددا من المدارس في إدارة الشيخ زويد التعليمية، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية.

وخلال جولته التفقدية المفاجئة قام وكيل الوزارة، يرافقه سلامه سلمان، مدير الإدارة بزيارة مدارس ابو رفاعى الإبتدائية والشيخ زويد الإعدادية بنات والشيخ زويد الثانوية العسكرية والشيخ زويد الرسمية للغات ومدرسة الإمام الغزالى الثانوية بنات.

واطمأن وكيل الوزارة على حسن سير وانتظام العملية التعليمية والتأكد من انتظام المدرسين في تدريس المناهج التعليمية المقررة.