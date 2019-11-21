شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: الإعلامي يتحول إلى إنسان منافق وكذاب مالم يكن صادقا في كلامه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الإعلامي الذي يتحدث عن مصر إن لم يكن صادقا في كلامه وغير مقتنع فيما يقوله يتحول إلى إنسان منافق وكذاب.

وتابع «بكري»، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاختلاف مع الأنظمة ليس به خلاف ولكن من المستحيل أن نختلف على البلد وعلى المؤسسات الوطنية وعلى الجيش والشرطة والقضاء، لأن محاولة التشكيك في تلك الحالة تسمى خيانة، موضحا أنه من الوارد أن تختلف مع رئيس الدولة أو رئيس الحكومة ومع أحد الوزراء فهذا أمر طبيعي.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستمع للجميع بدون تحديد سقف للكلام وخلال الندوة التثقيفية الأخيرة أعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلمة للجميع للتحدث وبدون إعداد ويعطي الكلمة للجميع للتحدث، وقام بذلك لأنه الرئيس السيسي يريد الاستماع إلى صوت الجميع بشكل مباشر.