شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: إزالة 400 حالة تعدٍ على أراضٍ أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، بأنه تمت إزالة 25 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 56 ألف متر من أراضي أملاك الدولة بعزبة إبراهيم نجيب قرية طما فيوم مركز إهناسيا، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات التعدي التي تمت إزالتها، «منذ بدء الموجة الـ14 في الحادي عشر من شهر نوفمبر الحالي وحتى اليوم» إلى 400 حالة بمراكز(الفشن، ببا وبني سويف وناصر واهناسيا، والواسطى) منها حالات صادر بشأنها قررات وإزالة وحالات تمت إزالتها في المهد عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة وزراعات غير جادة.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير اليومي الذي تعده الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة بشأن سير العمل في حملات الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت في الـ 11 من شهر نوفمبر الجاري وتستمر لمدة 15 يوما،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم.

كما أكد المحافظ أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة،مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.