شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مراكب النيل من أمام سفارة السويد للتوعية من مخاطر العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المجلس القومى للمرأة ، بالتعاون مع برنامج الأمم التحدة الإنمائي بمصر، وسفارة السويد بالقاهرة ، حفل إطلاق "مراكب النيل" للقضاء على العنف ضد المرأة .
ويأتى الحفل بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر ، و بالشراكة مع سفارة السويد، حيث يحمل كل مركب على شراعه رسالة مختلفة بهدف التوعية بكافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ، من أجل نشر الوعى بأشكال العنف ضد المرأة والتوعية بأهمية مناهضته ، وتحركت المراكب من أمام سفارة السويد تسير باتجاه كورنيش المعادي.
وحملت المراكب شعارات مكتوب عليها "تعليم البنت حماية ليها، ختان البنات جريمة يعاقب عليها القانون، احميها من الختان، ختان البنت مش عفة ولا طهارة".
جاء الحفل ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة ، و رنده أبو الحُسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والسفير يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة بدعوة سيادتكم لحضور
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