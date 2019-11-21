الصحفيين الأفارقة: مشكلات القارة مُتعددة وخطيرة وتحتاج إلى عمل جماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال محفوظ الأنصاري، رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة، إن مشكلات أفريقيا مُتعددة ومتنوعة وخطيرة وتحتاج إلى عمل جماعي، مشددًا على أهمية تبادل الآراء و المعارف.

وأضاف محفوظ الأنصاري، خلال كلمة له في الحفل الذي نظمه اتحاد الصحفيين الأفارقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مشكلات أفريقيا مشتركة فى أغلبها وتحتاج إلى عمل مستمر ومتواصل، وأن هذه هي مهمة الاتحاد.

وأشار "الأنصاري"، إلى أن اللقاءات لها من العمر والمستقبل ما يمكن أن يفتح آفاق أكثر لتعاون أفريقي أكثر تعاونًا.

وذكر صلاح عمر، أمين عام اتحاد الصحفيين السودانيين، أن أهم جزء في الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها هو التواصل بين الصحفيين الأفارقة، متابعًا: "استطاعوا أن يتواصلوا وأن يكون بينهم صلات ويمكن أن يكون ذلك بداية لتبادل معلومات و تبادل ثقافات".