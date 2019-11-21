إيناس عبدالدايم ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة دمنهور .. الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء هشام عبد الغني آمنه محافظ البحيرة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قصر ثقافة دمنهور المقام على مساحة ١١٢٩ مترًا بعد انتهاء أعمال المشروع التي أشرف على تنفيذها جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ليصبح القصر جاهزًا لتقديم الخدمة الثقافية والفنية لأهالي محافظة البحيرة، وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٥ نوفمبر.

ويضم المبنى بدروم عبارة عن جراج يستوعب 15 سيارة وخزان للمياه ومخازن، ودور أرضي عبارة عن مسرح مجهز بأحدث معدات الميكنة والإضاءة والصوتيات لاستيعاب جميع العروض المسرحية ويتسع لعدد ٣٠٣ كرسي مقسمة إلى صالة و بلكون وملحق به قاعة لكبار الزوار وغرف للممثلين.

أما الدور الأول فيضم ديوان عام فرع ثقافة البحيرة ومقسم إلي مكاتب إدارية، وذلك بحسب بيان للوزارة.

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أما الدور الثاني فيقع به "قصر ثقافة الطفل" وهو عبارة عن نادي تكنولوجيا معلومات للأطفال وقاعة ندوات متعددة الأغراض ومكتبة للطفل تحتوي على ٢٥٢٧ كتاب.

أما الدور الثالث "قصر ثقافة دمنهور" فيضم نادي للمرأة ونادي للعلوم ونادي تكنولوجيا المعلومات للكبار وقاعة معارض وقاعة فنون تشكيلية ومرسم وقاعتين للحرف البيئية وقاعة تدريبات الفنون الشعبية ومكتبتين للكبار تضم ٥٧٤١ كتاب في ألوان الفنون والأداب والتاريخ والفلسفة والعلوم بالإضافة لمجموعة كتب بطريقة برايل.

ويضم الدور الرابع مجموعة من الغرف الفندقية لاستقبال الفرق الفنية.