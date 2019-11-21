طلب إحاطة لوزيرة الصحة لرفضها اعتماد قرار تعيين مدير "الرعاية الصحية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم الدكتور محمد أحمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن امتناع وزيرة الصحة عن اعتماد قرار تعيين المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية وتعيين آخر مخالفة للقانون.

وأضاف عضو مجلس النواب، في بيان صادر اليوم الخميس، أن ذلك يأتي عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212،213) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأوضح أن وزيرة الصحة امتنعت عن اعتماد قرار تعيين المدير التنفيذي للرعاية الصحية رقم 1 لسنة 2019، وذلك بعد أن اجتاز جميع الاختبارات بجميع مراحلها وفقاً للإعلان المنشور بجريدة الأهرام، وصدور قرار التعيين وتسلمه العمل، إلا أن الوزيرة رفضت تنفيذ القانون وامتنعت عن اعتماد تعيينه.

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وتابع: "قررت الوزيرة تعيين طبيب من مكتب مساعدها، وتجاهل القرار سالف الذكر، ضاربةً بكل الأطر القانونية عرض الحائط، رغم المسابقة التي أعلن عنها رسمياً في يونيو الماضي وتقدم لها 700 من الأطباء، وخضعوا جميعاً لاختبارات طويلة، وانتهى الأمر باختيار أحد الأطباء، بعد حصوله على الأرقام النهائية في جميع الاختبارات التي خاضها من اللجان، والتي تم وضعها من خارج وزارة الصحة، بحثًا عن شفافية وحياد في الاختيار، لذا أتقدم إلى سيادتكم بطلب الإحاطة هذا على أن يُحال إلى لجنة الشئون الصحية لبحثه واتخاذ ما يلزم حياله".

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