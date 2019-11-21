"السياحة": تدريب 20 ألف عامل ضمن أكبر خطة للارتقاء بمستوى القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

انطلقت فعاليات الملتقي التدريبي الثاني لأصحاب شركات السياحة الذي تعقده وزارة السياحة، والذي يتضمن عدة محاضرات ودورات تدريبية بمشاركة مجموعة متميزة من المدربين لرفع كفاءة العمل بشركات السياحة.

وأعلن حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، أن التدريب أحد أهم أهداف مجلس إدارة الغرفة لإيمان المجلس بأهمية التدريب في رفع مستوي أداء شركات السياحة والعاملين بها وزيادة الجودة السياحية وتحسين التنافسية، مشيرا إلى وضع ميزانية من قبل مجلس الإدارة هي الأكبر في تاريخ الغرفة للتدريب إيمانا بأهميته.

وأضاف الشاعر، أن هذا الملتقى يعد امتدادا للملتقى الأول الناجح الذي عقدته الغرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل عدة أشهر، وهناك برنامج مكثف للتدريب خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا هو دور الغرفة في تحقيق استفادة أصحاب شركات السياحة والعاملين بها.

وأكد الشاعر، أهمية مثل تلك الدورات التدريبية لتحقيق هدف مهم للغاية ألا وهو تشجيع التخصص في عمل شركات السياحة وهو ما يعود بالفائدة على القطاع، كما يساهم في تطور أداء الشركات بما يساهم أيضا في جهود محاربة السماسرة والدخلاء على القطاع وهو ما يحمي مصالح الشركات وحقوق المواطنين.

وأضاف أن الملتقي يتضمن ندوة لبوابة العمرة نظرًا لأهميتها القصوى على الساحة السياحية حاليًا، مضيفًا، أن الغرفة قامت بمجهود كبير لتنفيذ بوابة العمرة الإلكترونية ومن المقرر بدء رحلات العمرة في الموسم الجديد يوم 25 نوفمبر.

وأشار أن الملتقي تم بالتنسيق بين الغرفة ووزارة السياحة وطالب الشاعر المشاركين في الملتقى الاستفادة من المدربين المتخصصين، لاسيما وأن الغرفة تستعين بالخبرات، لتلافى أي مشكلات تواجه القطاع، مشيرا إلى وجود عملية استقصاء لجميع المشاركين للاطلاع على آرائهم في الملتقى الثاني والعمل على تلافى الأخطاء وإدخال بعد التطورات في الملتقى الثالث.

من جانبها، أكدت الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب، أن هناك خطة موضوعة من قبل الوزارة تم وضعها بعد جلسات وورش مع الخبراء ودراسة كل المشكلات التي تحد من كفاءة العنصر البشري، ولذلك قامت الوزارة بإعداد دورات تدريبية منتظمة ومتواصلة لا تعتمد على أشخاص بعينهم.

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وأضافت بهجت، أن خطة التدريب هدفها رفع كفاءة العنصر البشري، والبداية كانت مع غرفة شركات السياحة، لأنهم أول من يبدأون التعامل مع السائح، والمشاركة الكبيرة والفعالة من قبل الشركات يؤكد الوعي الكاف لأصحاب الشركات بأهمية التدريب، مشيرة إلى أن الوزارة قامت باستقدام شركة متخصصة لدراسة برامج التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري.

وأشارت إلى المجهود المبذول لتنفيذ البرامج التدريبة لتطبيق استراتيجية الوزارة في تنمية الموارد البشرية ولذلك قامت الغرف السياحية بتخصيص ميزانية كبيرة لتطوير البرامج التدريب ومواكبة التطورات العالمية في صناعة السياحة، مؤكدة أنه تم تدريب 20 ألف عامل بالقطاع السياحي منهم 5 آلاف شخص في الشركات وهو إنجاز كبير وحقيقي لغرفة الشركات السياحية في تحقيق تلك الأرقام القياسية.

وقالت إن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، مهتمة بالتدريب وزيادة المجهودات في تدريب جميع العاملين بالقطاع، لذلك سيكون هناك اهتمام كبير خلال الفترة القادمة على تدريب جميع العاملين بالمطارات لأنهم أول مجموعة تستقبل الوافدين ولذلك تم تخصيص جزء كبير من منحة الاتحاد الأوروبي لتدريبهم.

وأكدت على وجود تعاون كبير مع المنظمات والمؤسسات الدولة في قطاع التدريب وهناك اتجاهات لإنشاء كيان دولي لتدريب اعداد كبيرة وخلق تبادل في الخبراء بين الدول في قطاع السياحة، مشيرة إلى ضرورة التركيز تدريب العاملين في الأنماط السياحية المختلفة والتي تقوم الوزيرة بالترويج لها عبر المنصات العالمية مثل السياحة البيئية وسياحة المغامرات والسياحة الصحية، وأنه سيتم فتح باب التدريب للعاملين بالسياحة الالكترونية لمواكبة التطورات الدولية.

وأكد باسل السيسى نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الشركات السياحية أن هناك انجاز كبير يتم تحقيقه من خلال الملتقيات التدريبية والتي تعمل على تثقيف وتطوير العاملين بالقطاع، وأن الاقبال الكبير من قبل الشركات على الملتقى يدل على وعى أصحاب الشركات في الوصول للعالمية، خاصة وأن هناك جهد مبذول للوصول للقمة بالصورة والشكل اللائق بمصر.

وأضاف السيسي، أن برامج تدريب تشمل كافة التخصصات السياحية، بحيث يتم عقد دورات تدريبية داخل مقر الغرفة وخارجها، لأن الهدف الأساسي لمجلس الإدارة هو ترسيخ قاعدة التدريب في جميع مجالس إدارة الغرف التالية، مشيرا إلى الاتفاقات والبروتوكولات دولية التي تسعى لها الغرفة لتطوير القطاع.

ويشارك في الملتقي أكثر من 100 شركة من مختلف المحافظات في إطار سياسة مجلس إدارة الغرفة لرفع جودة المنتج السياحي وتنفيذ برنامج تدريبي شامل للشركات والعاملين بها، وتستمر فعاليات الملتقى على مدار 3 أيام ليختتم فعالياته مساء السبت المقبل.