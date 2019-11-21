غرفة الشركات تعلن خطة لتدريب 10 آلاف موظف بـ"السياحة" سنويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن علي المانسترلي، رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة، عن خطة الغرفة لتدريب 10 آلاف عامل بالقطاع السياحي سنويا نظرا للمشاركة الفعالة والكبيرة من الشركات في تدريب الموظفين بها.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الملتقي التدريبي الثاني لأصحاب شركات السياحة الذي تعقده وزارة السياحة، والذي يتضمن عدة محاضرات ودورات تدريبية بمشاركة مجموعة متميزة من المدربين لرفع كفاءة العمل بشركات السياحة.

واستعرض المانسترلي، خلال الملتقى، جهود اللجنة في التدريب، مؤكدا أن ما تحقق خلال الشهور القليلة من عمر المجلس الحالي في التدريب لم يتحقق على مدار 9 سنوات بالغرفة.

وأشاد رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة، بالتسهيلات الكبيرة من قبل مجلس إدارة الغرفة لخروج التدريب بشكل متميز خاصة في ظل وجود فكر جديد للتدريب وإحداث طفرة للتنمية البشرية للتأثير على صناعة السياحة بشكل كبير.

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وأوضح أن لجنة التدريب عملت على إعداد قائمة الاستعانة بعدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال السياحة وإجراء تعاقدات معهم في جميع الدورات التدريبية التي تنظمها الغرفة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية بصفة دورية ولذلك تم تخصيص برامج للتدريب لجميع الموظفين، بالإضافة إلى توفير أماكن داخل الغرفة لاستيعاب أعدادا كبيرة بالإضافة إلى تجهيز دورات تثقيفية لهم، بجانب تنظيم دورات تدريبية في الغرف الفرعية للشركات الموجودة في الأقاليم، وسيتم عقد الملتقى الثالث في مدينة العالمين الجديدة بعد عقد الملتقى الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إن الغرفة قامت برصد الأعداد التي تم تدريبهم منذ الثورة حتى العام الماضي ووصلوا إلى ٣٩٨٠ موظف ونجحت الوزارة في تدريب ٤١٦٩ في ١٠ أشهر على أن تصل أعداد المتدربين إلى ٥ آلاف أخر العام.

ويستمر برنامج الملتقى التدريب الثاني علي مدي اليومين المقبلين حيث يتضمن 8 ندوات على مدار 3 أيام وهي ندوة عن إدارة التميز ويحاضر فيها الدكتور أيمن متولي رئيس قسم التسويق بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومحاضرة في مجال الطيران يحاضر فيها مصطفى شريف مدير حسابات باياتا شمال إفريقيا وبلاد الشام.

ويشارك في الملتقي أكثر من 100 شركة من مختلف المحافظات في إطار سياسة مجلس إدارة الغرفة لرفع جودة المنتج السياحي وتنفيذ برنامج تدريبي شامل للشركات والعاملين بها، وتستمر فعاليات الملتقى على مدار 3 أيام ليختتم فعالياته مساء السبت المقبل.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للملقتى كل من حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة وسها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب وباسل السيسي نائب رئيس الغرفة وعلي المانسترلي رئيس لجنة التدريب وكل من ريم فوزي وعلاء الغمري ويسري السعودي أعضاء مجلس الإدارة وأسامة عمارة الأمين العام.