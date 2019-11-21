سيدة تقتل طفلة زوجها ضربا في بولاق الدكرور: "بتطلع أسرار البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تجردت ربة منزل من مشاعر الإنسانية، انهالت بالضرب على طفلة زوجها حتى فارقت الحياة في أثناء معاقبتها على سوء سلوكها.

تفاصيل تلك المأساة بدأت ببلاغ تلقاه العقيد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة طفلة (٦ سنوات) داخل شقة سكنية.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، وعُثر على جثة الطفلة وبها إصابات وكدمات متفرقة بالجسم.

واستمع العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أقوال الجيران الذي اتهموا زوجة والد الطفلة بالتسبب في وفاتها، وأنها اعتدت عليها بالضرب المبرح حتى صعدت روحها إلى بارئها.

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عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن النقيب أحمد أبو رحمة معاون مباحث بولاق الدكرور، من ضبط المتهمة (٣٢ سنة).

بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، موضحة أنها تزوجت من والد الطفلة منذ ٦ أشهر، وأن الطفلة كانت تروي ما يدور في المنزل إلى الجيران، مما أثار غضبها.

يوم الواقعة، قررت ذات الـ32 سنة معاقبة الطفلة، وفي أثناء وصلة الضرب ارتطمت رأسها بالحائط وفارقت الحياة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.