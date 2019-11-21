أخبار مصر | الأطفال في الأزياء المصرية يجتذبون كاميرات السياح بالمتحف المصري (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأطفال في الأزياء المصرية يجتذبون كاميرات السياح بالمتحف المصري (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص بعض السائحين بالمتحف المصري بالتحرير اليوم على التقاط الصور للأطفال في الأزياء المصرية عبر العصور، حيث ارتدى الأطفال أزياء مصرية قديمة، وأزياء مصرية من العصر الإسلامي، وكذلك أزياء من العصر الحديث.



جاء ذلك على هامش الاحتفالية التي شارك بها وزيري الأثار والتضامن الاجتماعي والسفير الإيطالي صباح اليوم في المتحف المصري بالتحرير، باليوم العالمي للطفل، بحضور قيادات وزارة الأثار والسفارة الإيطالية.