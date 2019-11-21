أخبار مصر | 24 نوفمبر.. مؤتمر لـ"جبهة الاصلاح النقابي" لإعلان موقفها من تمرير ميزانيات "المحامين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 24 نوفمبر.. مؤتمر لـ"جبهة الاصلاح النقابي" لإعلان موقفها من تمرير ميزانيات "المحامين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

25 نوفمبر الجاري،

تعقد "جبهة الاصلاح النقابي"، مؤتمرا صحفيالإعلان موقف الجبهة من جمعية تمرير ميزانيات نقابة المحامين "المجهلة" بحسب الجبهة، وذلك في ضوء الحكم المرتقب صدوره من محكمة القضاء الإداري بذات اليوم.

يعقد المؤتمر يوم الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر الجاري، بالنادي النهري للمحامين بالعجوزة في تمام الساعة الواحدة ظهرا، على ان يتضمن المؤتمر الاتي:

1 ـ إعلان مواطن الخلل والفساد في ميزانيات نقابة المحامين ومخاطر الموافقة عليها وتمريرها.

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2 ـ إعلان موقف الجبهة وخطواتها التصعيدية في حال صدور الحكم بوقف انعقاد الجمعية.

3 ـ إعلان ترتيبات الجبهة للمشاركة في الجمعية وتوعية المحامين وآليات منع تزوير إرادة المحامين اثناء انعقاد الجمعية في حال عدم وقف الدعوة لها قضائيا.

ويحضر المؤتمر جميع مؤسسي الجبهة من النقباء الفرعيين لنقابة المحامين والمنضمين لها، ومنسق الجبهة ابراهيم عبدالعزيز سعودي، المحامي والمرشح السابق لنقابة المحامين.