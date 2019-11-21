شكرا لقرائتكم خبر عن 150 فرصة عمل للخريجين.. «تمريض الإسكندرية» تحتفل بتخريج الدفعة 60 للبكالوريوس والبرنامج المكثف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية التمريض في جامعة الإسكندرية مساء اليوم الخميس حفل تخريج الدفعة ال ٦٠ للعام الجامعى ٢٠١٨/٢٠١٩ باجمالى ٣٥٩ طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس والبرنامج المكثف، والتى أقيم على هامشها الملتقى التوظيفى التاسع بهدف تسويق العديد من الفرص التوظيفية المختلفة من خلال المستشفيات الراعية للحفل.

وأكدت الدكتورة رشا أحمد فؤاد القائم بعمل عميد الكلية على الدور الفعال والحيوى الذي يقوم به ابناء هذا الصرح العلمى الكبير جيلآ بعد جيل في مجال الرعاية الصحية الشاملة في مؤسسة الدولة والذى يسهم بشكل كبير في حياة صحية أفضل للمجتمع بأثره، لافتة إن الدور الفائق الأهمية لكلية التمريض والمتعدد الاهداف ينبع من الرؤية الواضحة للكلية نحو الوصول إلى الريادة على مستوى العالم.

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وأشارت الدكتورة مروى ابو هيبة منسق وحدة الخريجين ومنسق الملتقى إلى حرص الكلية على تنظيم الملتقى التوظيفى للمرة التاسعة والذى يتم من خلاله توفير أكثر من ١٥٠ فرصة عمل لشباب الخريجين ايمانآ من الكلية بدورها في تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة .

وقال الدكتور زكريا أبوعطية، مدير الإعلام والعلاقات العامة في الكلية، إن الملتقى تضمن عرض دورات وورش عمل للطلاب الخريجين عن طريق مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال مشيرا إلى ان الخريجين ارتدوا الارواب السوداء كتقليد جامعي للخريجين وادوا قسم المهنة.

واشار إلى انه حضر الحفل وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وعدد من ممثلي المؤسسات الجامعية الحكومية والصحية وممثلى النقابات الطبية بالاسكندرية، وعدد من أولياء الأمور، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

حفل تخريج دفعة جديدة من كلية التمريض في جامعة الإسكندرية

حفل تخريج دفعة جديدة من كلية التمريض في جامعة الإسكندرية

حفل تخريج دفعة جديدة من كلية التمريض في جامعة الإسكندرية

حفل تخريج دفعة جديدة من كلية التمريض في جامعة الإسكندرية