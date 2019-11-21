شكرا لقرائتكم خبر عن بروفة حية للصاعقة وقفز داخل النيران.. عروض عسكرية لطلاب مدرسة طوسون بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شَهِد الدكتور يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، يرافقه العقيد محمد السيد، المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية، زيارة طلاب مدرسة طوسون العسكرية لإحدى قلاع الرياضة المصرية بالإسكندرية وهي ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي .

وقام الطلاب بتقديم بروفة حية للصاعقة المصرية والقفز داخل النيران وسط أقواس تم نصبها في الاستاد .

كما شهد العروض عبدالعاطي التمساح، مدير عام إدارة الجمرك، ومصطفى أبوزيد المنسق العام للمبادرة وأمجد عاطف وكيل إدارة المنتزه والعميد أركان حرب أحمد النوبي قائد مدرسة طوسون الصناعية العسكرية والعقيد شريف حسن من ضباط المدرسة، ومن هيئة الاستاد وحيد جادو مدير العلاقات العامة بالاستاد، وفاطمة فكري، نائب مدير الاستاد للموارد البشرية، وإيمان السيد، نائب مدير الاستاد للنشاط الرياضي، وراندا محمود، المنسق الإعلامي والموثق التاريخي بالاستاد .

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وقام طلاب مدرسة طوسون الصناعية العسكرية بالمنتزه بتقديم عروض عسكرية ورياضية واشتباكات وفنون قتالية وقفز وسط النيران.

بدوره أشاد يوسف الديب في كلمته بجهود هئية الاستاد بجميع أفراد منظومته وقدّم الشكر للجميع ،مشيدا بالانضباط التام لطلاب مدرسة طوسون وانضباط العملية التعليمية بها مما يبشر ببدايات جديدة للتعليم الفني لما يمثله من قاطرة التنمية لمصر الحديثة، كما قدّم الشكر للمنطقة الشمالية العسكرية والمستشار العسكري للدعم التام لتعليم الإسكندرية في ندوات الولاء والانتماء وتوعية أبنائنا الطلاب بمقدرات الوطن ومكتسباته .

ثم قام الوفد بزيارة بوابة الماراثون وغرفة خلع الملابس التي تم تجديدها على أحدث طراز في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر وحققت نجاحا تنظيميا منقطع النظير والبرج الشرقي وهو أثر إسلامي والمقصورة الرئيسية ومركز المؤتمرات الصحفية .

يُذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات وفق البروتوكول بين تعليم الإسكندرية بقيادة يوسف الديب والدكتور شريف سعد حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب في الزيارات (700 طالبًا) من جميع الإدارات التعليمية وتستمر سلسلة الزيارات حتى نهاية العام الدراسي لبلوغ أقصى عدد ممكن من زيارات الطلاب .

وقال مصطفى أبوزيد منسق المبادرة أن الزيارات بدأت بإدارة شرق من فريق العمل بالخدمات التربوية والاتصال السياسي ٥ نوفمبر وزيارة المنتزه يوم ٧ من نفس الشهر، وزيارة طلاب العامرية في ١٢ نوفمبر الجاري وزيارة المدرسة العسكرية الرياضية بسموحة في ١٤ من نفس الشهر ومدرسة العباسية العسكرية في ١٩ من نوفمبر.

عروض عسكرية لطلاب مدرسة طوسون بالإسكندرية

عروض عسكرية لطلاب مدرسة طوسون بالإسكندرية

عروض عسكرية لطلاب مدرسة طوسون بالإسكندرية

عروض عسكرية لطلاب مدرسة طوسون بالإسكندرية

عروض عسكرية لطلاب مدرسة طوسون بالإسكندرية

عروض عسكرية لطلاب مدرسة طوسون بالإسكندرية

عروض عسكرية لطلاب مدرسة طوسون بالإسكندرية

عروض عسكرية لطلاب مدرسة طوسون بالإسكندرية

عروض عسكرية لطلاب مدرسة طوسون بالإسكندرية

عروض عسكرية لطلاب مدرسة طوسون بالإسكندرية

عروض عسكرية لطلاب مدرسة طوسون بالإسكندرية

عروض عسكرية لطلاب مدرسة طوسون بالإسكندرية

عروض عسكرية لطلاب مدرسة طوسون بالإسكندرية

عروض عسكرية لطلاب مدرسة طوسون بالإسكندرية

عروض عسكرية لطلاب مدرسة طوسون بالإسكندرية

عروض عسكرية لطلاب مدرسة طوسون بالإسكندرية