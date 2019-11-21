شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يرحب بالموقف الدولي المناهض لشرعنة الاستيطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحالة الإجماع الدولي الرافض للاستيطان الإسرائيلي، التي ظهرت خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة يوم 20 الجاري، حيث أكدت كل دول المجلس -باستثناء الولايات المتحدة- أن الاستيطان يُمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، كما أثنى أبوالغيط على البيان المشترك الذي تلته مندوبة المملكة المتحدة باسم الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس، والذي أكدت خلاله على الموقف الثابت حيال النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية، باعتباره نشاطاً خارجاً على القانون ومنافياً للشرعية الدولية.

وقال بيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن حالة الإجماع الدولي التي شهدتها جلسة مجلس الأمن إنما تعبر عن وقوف الدول مع الحق الفلسطيني في وجه محاولات مرفوضة ومدانة للالتفاف على هذا الحق وتبييض وجه الاحتلال وإضفاء شرعية زائفة على الاستيطان، مؤكداً أن الإجماع الذي ظهر في مجلس الأمن يعكس رفضاً دولياً صريحاً لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، وتخطي المرجعيات القانونية المتفق عليها والقائمة على حل الدولتين كأساس لأي مفاوضات.

وأضاف أن المناقشات التي دارت بجلسة مجلس الأمن تكشف بجلاء عن العزلة الأمريكية على الصعيد الدولي، وتعكس فقدان الولايات المتحدة لرصيدها كقوة تحترم الشرعية الدولية والقانون.