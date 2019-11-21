شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ندوة بجامعة دمنهور: مواقع التواصل الاجتماعى لها تأثير نفسى عند الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بهلول سالم، عميد كلية التربية النوعية بالنوبارية بجامعة دمنهور، إن مواقع التواصل الاجتماعى لها تأثير نفسى عند الأطفال وتصيبهم بالتوحد بسبب الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا والاستغناء بمواقع التواصل عن العالم المحيط بهم، كما أنها تقلل الحافز عند الشباب والمراهقين وتقلل إنتاجية الإنساب بسبب ادمانها وقضاء أوقات طويلة في استخدامها.

جاء ذلك خلال ندوة أقامها مركز النيل للإعلام بدمنهور، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بمدرسة دمنهور الثانوية العسكرية، بعنوان «الآثار الايجابية والسلبية لمواقع التواصل الاجتماعي»، وشارك في الندوة عدد كبير من الطلاب بالمدرسة وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار «سالم» إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى تؤدى إلى الشعور بالاغتراب بين الأسرة الواحدة وقلة النقاش والتفاعل بينهم وتعمل على استلاب الذهن والمشاعر حتى يصبح الشخص أسير لها.

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وأكد «سالم» مخاطر الألعاب الكترونية التي تنتشر على هذه المواقع والتي تدعو إلى أعمال مشينة تتنافى مع مجتمعنا الإسلامي وتؤدى إلى الانتحار في بعض الاحيان مستغلة فئة الشباب في فترة المراهقة نتيجة التغيرات النفسية وعدم اكتمال بناء الشخصية.

وأوضح «سالم» أن مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير في نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة مما يؤدى إلى تهديد الأمن القومى ويؤثر بشكل سلبى على المجتمع، وتوجد صعوبة ملاحقة المسئولين عنها وتساعد بشكل كبير في استمرار حروب الجيل الرابع والخامس.

وأشار إلى أن مواقع التواصل تفتقد للحفاظ على الخصوصية بشكل موثوق منه فمعلوماتك الشخصية يمكن ان تتسرب على مواقع التواصل الاجتماعي مما يشكل تهديد للأشخاص وعدم استقرار المجتمعات.

وأضاف «سالم» إنه لمواقع التواصل عند استخدمها بشكل صحيح بعض الإيجابيات، منها أنها تنهض بالنواحي الاقتصادية من خلال الترويج والدعاية للمنتجات والتواصل مع العملاء، ونشر الوعى والمعرفة بين فئات المجتمع وتقريب الفجوات بين ابناء الوطن الواحد، واستخدامها في العملية التعليمية، والتفاعل والتدريب على تقبل وجهات النظر المختلفة حول موضوع معين، وكذلك إمكانية حل بعض المشكلات الاجتماعية من خلال عرضها وامكانية التفاعل معها والاستفادة من الخبرات المختلفة للوصول لحلول لها.

وحث «سالم» الطلاب على إعمال العقل وتدبر المعلومات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم نقل أو تصديق أو مشاركة البيانات والمعلومات غير الموثوقة على وسائل التواصل.