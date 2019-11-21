شكرا لقرائتكم خبر عن تحريز 2 طن جبن تركي «متعفن» داخل ثلاجة دون ترخيص في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إنه في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمنتحات الغذائية لحماية صحة المواطنين من السلع غير الصالحة للاستخدام الادمى شنت إدارة تموين شرق حملة تموينية مفاجئة أسفرت عن مخالفات.

وأضاف أنه تم ضبط ثلاحة حفظ مواد غذائية بدون ترخيص وتحريز والتخفظ على كميات من الجبن التركي والجبن الأبيض فاسدة ومتعفنة وغير صالحة للاستهلاك الادمى من خلال الكشف الظاهرى تقدر ب 2 طن وخمسون كيلو جبن تركى وجبن بيضاء وتم تحرير محضر بالواقعة وأخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام .