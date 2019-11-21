شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة لسيدة مجهولة بالطريق الدولي الساحلي في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبلغ الأهالي مركز شرطة كفر الدوار بالعثور على جثة مجهولة لسيدة ملقاة على جانب الطريق الدولي الساحلي في نطاق المركز في محافظة البحيرة.

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وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، بابلاغ الأهالى بالعثور على جثة ملقاه على جانب الطريق الدولي الساحلي الدولي. ترتدى بنطال كحلى جنز وبلوفر رصاصي.

وانتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص العثور على جثة ربة منزل ترتدى «بنطلون جينز» وبلوفر، وتم نقل الجثه إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار العام، وتم وضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضرًا بالحادث، وقرر اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة والنشر عن الجثة لمحاولة التوصل لشخصية صاحبتها.