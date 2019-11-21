شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحالة الصحية لسوزان مبارك.. نجل الرئيس الأسبق يطمئن متابعيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طمأن علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الخميس، متابعيه على تويتر، على الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك، بعد أن أعلن، الأربعاء، أنها دخلت العناية المركزة.

وكتب «مبارك»، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قائلا: «نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعو الله ان يتم شفائها على خير، وأن تعود إلى بيتها في القريب العاجل».