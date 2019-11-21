شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنوفية: تحرير 22.5 ألف محضر مخالفة وغلق 3.5 آلاف منشأة غذائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، قيام فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع جميع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات المختلفة بشن عدة حملات مختلفة على عدد من المنشأت الغذائية بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من أول يناير 2019 وحتي تاريخه، حيث تم المرور على 23 ألفا و764 منشأة غذائية وتبين أن عدد المنشأت الغذائية المستوفاة للإشترطات الصحية هو 17 ألفا و414 منشأة، كما تبين أن عدد المنشأت الغير مستوفاة للإشترطات الصحية هو 6 الآف 350 منشأة.

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هذا وقد أكدت وكيل مديرية الشؤون الصحية على أنه تم سحب 39 ألف و24 عينة وإرسالها للمعامل التحاليل لتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي تنوعت في ( عينات لحوم، ألبان، منتجات ألبان، مياه غازية، مياة معبأة، أسماك، عينات مطهية، وغيرها ) وأسفرت عن تحرير 22 ألف و413 محضر مخالفة، وتم التوصية بإيقاف تشغيل 187 منشأة غذائية والغلق الإداري ل 3 الآف و446 منشأة.

وفي ذات السياق أسفرت الحملات عن ضبط 1263 طن أغذية مختلفة، 2463 لتر عصائر ومشروبات بسبب تغير الخواص الطبيعية لها، وكذا تم إعدام 78 طن أغذية فاسدة، 11 ألف لتر عصائر ومشروبات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وتغير الخواص الطبيعية لها، كما تم المرور على 4 الآف و610 باعة متجولين، 331 مدرسة بنطاق المحافظة.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة إستمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على مستوى المحافظة بهدف مراقبة الأغذية بالمحلات والمطاعم والثلاجات والتأكد من صلاحيتها للإستهلاك وتفعيل مبادرة الغذاء الآمن وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من أجل الحفاظ على صحة الأغذية المتداولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.