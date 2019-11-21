الرئيس اللبنانى: ندعو القضاة لممارسة دورهم فى معركة القضاء على الفساد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، "لا تسترسلوا في خطاب الكراهية والتحريض لأن الهدم سهل ولكن البناء شاق ولا تهدموا أسس مجتمعنا الذي يقوم على احترام الأخر وعلى حرية المعتقد والرأي والتعبير".
وأضاف الرئيس اللبنانى، فى كلمة له بمناسبة ذكرى الاستقلال فى لبنان: ندعو القضاة إلى ممارسة دورهم في معركة القضاء على الفساد، وأكرر سأكون سداً منيعاً لحماية القضاء.
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