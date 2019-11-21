شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختيارها وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.. "التضامن" أول وزارات التعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر حكومية مسئولة لـ"الخليج 365" إنه مع صدور قرار السكرتير العام "أنطونيو جوتيريش" باختيار غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، أصبحت بذلك وزارة التضامن أولى الوزارات التى تم سيشملها التغيير الوزارى المرتقب الإعلان عنه قريبا جدا. وأوضحت المصادر أن الدكتورة غادة والى ستسيير الأعمال بالوزارة لحين الإعلان عن التعديل الوزارى المرتقب. Advertisements وكانت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء، كشفت اليوم الخميس أن كل ما يشاع حول عدد الوزراء المقرر تغييرهم فى التعديل الوزارى المرتقب لا أساس لها من الصحة، وجميعها تكهنات وتخمينات شخصية .

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