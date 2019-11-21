شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 3 مدارس بقرية الشموت للتحقيق الفوري للانصراف قبل المواعيد الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال عبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية،الخميس، إدارات مدارس الشموت الاعدادية المشتركة والشهيد علاء الحبشي الإبتدائي ومدرسة الشموت الثانوية المشتركة بقرية الشموت التابعه لمركز بنها للتحقيق الفوري بعدما تبين له اثناء جولة مفاجئة قام بها اليوم الخميس انصراف الطلاب وجميع العاملين وعدم تواجدهم داخل المدارس قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية علاوة على إغلاق الأبواب بالجنازير وعدم تواجد العمال ومسؤولي الحراسة.

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وقال فتح الباب ان جولاته الميدانية لا تهدأ على المدارس ليس من اجل تصيد الأخطاء ولكن معالجتها واقعيا وعلى الأرض من اجل الخروج بمنظومة تعليمية راقية تتماشى مع سياسة الدولة والوزارة في الارتقاء بالتعليم وتطبيق النظام التعليمي الجديد.

وشدد على ضرورة تواجد جميع الطلاب والمدرسين والعاملين داخل كل مدرسه منذ بداية طابور الصباح وحتى الميعاد الرسمي للانصراف ومن يخالف ذلك سيواجه بكل حزم وحسم.

ورافق مدير الإدارة أثناء الجولة عمرو حمدي موجه مالي وإداري ومصطفي عثمان مسؤول العلاقات العامة.