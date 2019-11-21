شكرا لقرائتكم خبر عن تابلت ودفتر توفير.. مكافأة الأول على «الإعدادية» في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّمت محافظة أسيوط الطالبة الحاصلة على المركز الأول للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة؛ ضمن مبادرة بنك التعمير والإسكان لتكريم المتفوقين بكافة محافظات الجمهورية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك بديوان عام محافظة أسيوط وبحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، وصلاح فتحي بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وشريف محمد محفوظ مدير فرع بنك التعمير والإسكان بأسيوط.

وجرى تسليم الطالبة الجوائز المقدمة من البنك (جهاز تابلت «tablet»، ودفتر توفير «ادخار أطفال») وذلك للطالبة «شهد حاتم محمود» ـ مدرسة المستقبل الخاصة للغات ـ الأولى على الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة؛ فضلاً عن شهادة تقدير مقدمة من حسن غانم نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان والعضو المنتدب.