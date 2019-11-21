شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران» تنفي تأجيل روسيا استئناف الرحلات المباشرة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح مصدر مسؤول بوزاره الطيران المدنى المصرى أن ما تم تداوله مؤخرا في بعض المواقع الإخبارية الروسية بعنوان «تأجيل قرار استئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا إلى مصر» ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف المصدر، بحسب بيان، مساء الخميس، أن وزارة الطيران المدني قد تواصلت مع السفارة الروسية بجمهورية مصر العربية والتي نفت من خلال بيان لها ما تم نشره في هذا الشأن.

وأكدت أن هناك تعاونًا وثيقًا بين القيادة المصرية والروسية لسرعة إستئناف رحلات الطيران بين روسيا والمطارات المصرية في ظل التقدم الملموس الذي أحرزته مصر في تأمين مطاراتها.