شكرا لقرائتكم خبر عن 16 يناير.. انطلاق فعاليات مؤتمر السياحة العلاجية والتجميلية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى للسياحة الصحية والتجميلية، الذي سيقام في القاهرة بالفترة من ١٦ إلى ١٨ يناير ٢٠٢٠، تحت رعاية وزارات «الصحة، السياحة، الشباب والرياضة، الثقافة» وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة القاهرة، ومن المقرر تكريم الدكتور «مجدى يعقوب» كأفضل شخصية للعام في الوطن العربى.

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يهدف المؤتمر إلى إبراز مكانة مصر في السياحة الصحية والاستشفائية والعلاجية، مابين التحديات والصعوبات ومتطلبات العصر الحديث، وسعيها إلى تطوير خطة ذات أهداف واضحة لتيسير السياحة العلاجية .

ويأتى على قمة محاور المؤتمر، إلقاء الضوء على السياحة الصحية والسياحة الاستشفائية مثل العلاج بالرمال والطمى والعيون الكبريتية والمعدنية والتى تعود إلى عصر المصريين القدماء، وتشجيع ثقافة السياحة العلاجية وإلقاء الضوء عليها من خلال المحافظة على الصحة والسعى إلى الجمال .

كما تضمن محاور المؤتمر إبراز أهم البرامج للسياحة العلاجية لتحسين جودة الخدمة فيما يخص الصحة والجمال، وإستعراض التطورات الحديثة في الصحة التجميلية والمساهمة في المزيد من الرفاهية الصحية والتمتع بجودة حياة أفضل .