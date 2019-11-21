شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: الجيش الليبي يُعد المنقذ الوحيد لاستعادة الدولة مرة أخرى من الميلشيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على السعيدي، عضو مجلس النواب الليبي، إن أزمة ليبيا تُعد أزمة أمنية وليست سياسية كما يدعي البعض، ولذا انطلقت العمليات العسكرية في بني غازي ودرنه وعددا من الموانئ النفطية على أبواب طرابلس لاستعادة البلاد، حيث إن الجيش الليبي هو المنقذ الوحيد لإعادة دولة ليبيا وهيبتها واستقرارها.

وأضاف «السعيدي» خلال مداخلة هاتفية له بنشرة «أخبار TeN» والمذاع على فضائية «TeN»، أن وجود بعض الشخصيات من الجماعات الإرهابية المطلوبة محليا ودوليا تحارب ضد صفوف الجيش الليبي حينها أدرك العالم كون تلك الجماعات ليس لها علاقة بالبناء بقدر تنميتها للإرهاب ولسرقة الموارد الليبية.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تثمن جهود المشير خليفة حفتر بسبب كونه الضامن لإعادة صوت ليبيا وهيبتها للعالم وبمساندة دول الجوار، كما أن مصر لها دور كبير في رفع صوت ليبيا عاليا أمام المحافل الدولية ودعم الوطن الليبي وجيشه.