شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القلويبية: سأقوم بجولات مفاجئة.. والمسؤول سيجدنى واقفا أمامه دون إنذار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، إنه سيقوم بجولات مفاجئة لكل مدن وقرى القليوبية، وإن المسؤول سيجد المحافظ واقفا أمامه دون سابق علم ليتابع عمل جميع المسؤولين والعاملين على الطبيعة في كل مدن وقرى المحافظة، من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال الجدوله المفاجاه التي قام بها المحافظ اليوم بمركز ومدينة القناطر الخيرية لمتابعة الخدمات التي تقدم للمواطنين على أرض الواقع بنفس مؤكدا على ضرورة رفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين بالإضافة إلى التعامل بحزم مع التعديات على الأراضي الزراعية التي تمثل جزء من الأمن القومي المصري والقضاء على المخالفات في مهدها أولا بأول، حفاظا على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب وكل المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة ومختار شداد نائب رئيس مركز ومدينة القناطرالخيرية ومديري عموم إدارات التفتيش المالي والإداري والمتابعة والموارد البشرية والحملة الميكانيكية بالمحافظة وعدد من فريق العمل من العاملين بهذه الإدارات، وفي طريق عودة المحافظ من القناطر الخيرية في اتجاهه إلى مدينة قليوب توقف عند أحد المباني المخالفة على أرض زراعية بقرية سندبيس مكون من طابقين فأمر المحافظ بإزالته فورا، مؤكدا على إزالة كل المباني المخالفة في كل مدن وقرى القليوبية حفاظا على الأراضي الزراعية التي تمثل الأمن القومي والغذائي لمصر كلها وللقليوبية كجزء عزيز منها.