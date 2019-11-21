شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: «بيزعلوا لما بندعو للبس الحجاب وبيسمحوا لنفسهم يدعو لخلعه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المرأة عليها أن تقبل فرضية الله للحجاب، وأن تتعامل معه بسياسة الباب الموارب ولا ترفضه بشكل قطعي، مشددًا على أن كل امرأة ثبت يقيننا أنها سترتدي الحجاب عند الدفن. وأوضح «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «بيزعلوا مننا لما بندعو للحجاب ويسمحوا لنفسهم بالدعوة لخلع الحجاب».

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