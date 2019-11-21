شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من «الوطنية للإعلام» لحل أزمة ديون «صوت القاهرة» بعد تجاوزها 490 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية للاعلام، إنه تم تشكيل لجنة خماسية لحل أزمة صوت القاهرة، حيث تجاوزت خسائرها 490 مليون جنيه، وإن المشاكل بالشركة تراكمت حيث تم نقل ما يقرب من 1000 موظف بها إلى قطاعات الهيئة على مدار الفترة الماضية، كما أن بها مشاكل إدارية ومالية كبيرة.
واتفقت الهيئة الوطنية للإعلام على وضع رؤية جديدة لحل مشاكل الهيئة واستثمار أصولها واستوديوهاتها ومصنع الأسطوانات حتي تعود من جديد إلى المنافسة.
وأضاف المصدر أنه تم ضم قطاعات الاقتصادي وقطاع الأمانة العامة في قطاع واحد.
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