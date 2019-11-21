شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: الموافقة على 1051 طلبًا.. وتحرير 200 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا رقم (35) للبت في طلبات تقنين أراض أملاك الدولة.

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جاء ذلك بحضور اللواء شريف عبدالستار مساعد مدير الأمن، والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة، والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، والمحاسب أحمد إبراهيم مديرعام الأملاك ،وسمر فتحي مسؤول المنظومة،ومسؤولى الزراعة والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن،بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، التي ضمت مسؤولي لجان الفحص والمعاينة والبت والتسعير.

وصرح المحافظ بأنه خلال الاجتماع تمت الموافقة على 30 طلب تقنين ،ليصل بذلك إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها «حتى الآن» 1051 طلب تقنين،فيما وصل عدد العقود التي تم تحريرها إلى 200 عقد ابتدائي موزعة بواقع 153عقد لأراضي «مباني»،و 47 عقد«زراعة»،مشيرا أنه تم فحص 7220 طلب تقنين ،ومعاينة 3657 طلب، وجاري البت فيها تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة.

كما أكد المحافظ أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيراً،وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها،مشيرا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ في كل الطلبات.