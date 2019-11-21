شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام» تقر لائحة جزاءات للعاملين في الهيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالرحمن رشاد عضو الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس الإذاعة الأسبق، إن الهيئة الوطنية للإعلام اقرت لائحة الجزاءات تمهيدا لتطبيقها، على العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام، بعد طرحها على رؤساء القنوات والقطاعات، لإبداء الرأي والملاحظات عليها.

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وأضاف رشاد في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «اللائحة هدفها الأساسي هو أعمال مبدأ الثواب والعقاب المالي والإداري في العمل داخل قطاعات الهيئة، وكمية وجودة العمل اليومي والحضور والانصراف العاملين، واللائحة هدفها إعادة ضبط الأداء اليومي في المبنى، خاصة أن اللائحة القديمة للهيئة كانت لا تفرق بين الثواب والعقاب وساوت بين من يعمل ومن لا يعمل والأخطاء كانت بلا حدود، وبلا محاسبة».

وأوضح، أن اللائحة الجديدة هدفها تكافئ من يعمل وتحاسب المقصر ومن لا يعمل، كما أن بها جزاءات كثيرة لكل أنواع العقاب وخصومات مالية ووقف عن العمل إذا لزم الأمر، كما أنها تحدد ساعات العمل ومراقبة جودة العمل وتعيد الضبط الإداري.

وأكد أن اللجنة التشريعية للوطنية للإعلام كانت قد أعدت هذه ألائحة وقمنا بعمل ما يقرب من 20 اجتماعا لمناقشة بنودها ومشاكلها، مشيرا إلى ان هذه اللائحة خطوة مهمة للغاية في ماسبيرو لإعادة المبني إلى مساره الطبيعي، خاصة ان حاجة العمل تتطلب هذا ،و ان هذه اللائحة تشعر العاملين في المبني بالعدالة، وهي لائحة مرنة، بحيث ان أي موظف يشعر بالظلم من حقة التظلم .وأشار ان اللائحة سوف يتم إقرارها خلال الاجتماعات المقبلة في الهيئة.