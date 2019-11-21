شكرا لقرائتكم خبر عن «استشارية مستقبل وطن» تناقش استراتيجية الأخلاق والعلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت أمانة شؤون الهيئات الاستشارية بحزب مستقبل وطن برئاسة الوزير العامرى فاروق، اجتماعا موسعا، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة.

واستعرض الاجتماع مناقشة استراتيجية الأخلاق والعلوم، وتطوير الرؤية المستقبلية لمحو الأمية الأخلاقية.

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من جانبه، قال العامري فاروق، أمين شؤون الهيئات الاستشارية بالحزب، إن استراتيجية الأخلاق والعلوم متعلقة بالاخلاق والعلوم للشخصية المصرية والمواطن المصري بما يساهم في النهوض بالثقافة المجتمعية فيما يتعلق بالاخلاقيات والسلوك والاهتمام بالعلوم لثقل مهارات المواطن المصري منذ الصغر من خلال تبني الجهات والوزارات المعنية لتلك الاستراتيجية المنبثقة من أمانة الهيئات الإستشارية بحزب مستقبل وطن بتدخل تشريعي وإضافة بعض المواد المتعلقة بثقافة الاخلاق والعلوم في المناهج الدراسية بكافة المراحل التعليمية بما يتماشى مع المرحلة العمرية.

وتتضمن الاستراتيجية وضع تعريف محدد لتعريف الاخلاق حتى نتمكن من وضع الاستراتيجية المناسبة، نظرا لأهميتها للمجتمع المصري واحتياجه لمثل تلك الاستراتيجيات نتيجة حوادث الانهيار الأخلاقي وخاصة بين الشباب وتأثير الحوادث الفردية على سلوكيات أفراد المجتمع الأمر الذي يتطلب ضرورة مناقشة أسباب الانهيار الأخلاقي وغياب القدوة لدى جيل الشباب منذ الصغر.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة، من خلال تنفيذ المبادرات والاستراتيجيات المختلفة بما يساهم في زيادة وعي المواطن المصري.