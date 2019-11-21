شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفوج السادس من شباب الجامعات بزيارة مصنع «قادر» في مبادرة «كل يوم جديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق الفوج السادس من طلاب جامعة الفيوم لزيارة مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئه العربيه للتصنيع، وذلك في إطار مبادرة «كل يوم جديد»، وذلك تحت رعاية الدكتور خـالد عـبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الهدف من هذه الزيارات هو تحقيق الربط والتكامل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية القومية، وتنمية قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لدى الطلاب، وتعزيز رغبتهم في المشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تساهم بشكل كبير في توعية جيل كامل من الشباب بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع.

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ومن جانبه، أكد لواء مهندس أحمد منظور رئيس مجلس إدارة المصنع حرصه على استقبال طلبة الجامعات والمعاهد الذين يرغبون في التعرف على صناعة بلادهم بالشركات والوحدات التابع للهيئه العربيه للتصنيع، مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرة في تعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات التنموية العملاقة التي تساهم الهيئه العربيه للتصنيع في تنفيذها بالدولة.

وخلال الزيارة أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات تكنولوجية وفنية وكوادر بشرية ذات خبرة متميزة بالمصنع.

ومن جانبه أوضح أحمد الشيخ القائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير إلى أن مبادرة «كل يوم جديد»، تهدف إلى تنفيذ جولات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للمشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية، للتعرف على طبيعتها وآثارها الإيجابية على دفع عجلة الاقتصاد المصري، وإطلاع الطلبة على الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية في كافة المجالات، مع مراعاة البعد التشويقي والترفيهي في تنفيذ تلك الجولات.

الجدير بالذكر أن مصنع قادر للصناعات المتطورة تم إنشائه عام 1949، تحت اسم «مصنع هليوبوليس للطائرات» بغرض تصميم وتصنيع أول طائرة تدريب من طراز جمهورية، وعند إنشاء الهيئة العربية للتصنيع عام 1975 انضم لها المصنع تحت اسم مصنع قادر للصناعات المتطورة.