شكرا لقرائتكم خبر عن «عكاشة»: القرآن لا يشفي المرض النفسي.. والمصريون لا يعانون من الاكتئاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن «المرض النفسي موجود في المخ، وليس له علاقة إطلاقا بالجن أو بالإيمان بالله من عدمه، فالشخص المؤمن أو الملحد يمكن أن يصابا بالمرض النفسي، والقرآن لا يشفي المرض النفسي، البعض شتمني عندما قلت ذلك وأقول لهم هل القرآن يشفى السرطان».

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن لقسم الطب النفسى بكلية الطب جامعة المنصورة، الخميس، تحت عنوان «محاربة وصمة المرض النفسى والإدمان» الذي ينظمه القسم بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسى تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.

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وأضاف «عكاشة»: «القرآن والإيمان يقوي القدرة على تحمل الآلام، لكن لا يشفي، وبقدر الإيمان يتحمل الإنسان المرض من باب الرضا بالقضاء، وستجتمع لجنة الإفتاء وسأقابل شيخ الأزهر والبابا من أجل هذا الأمر ولأجل تصحيح الفكر الخاطئ والخيالات لدى المصريين، وسبق وتكلمت مع 150 واحدا من كبار الأئمة بحضور وزير الأوقاف، في مسجد السيدة نفيسة، وسيتم عمل خطبة موحدة عن هذا الأمر».

وأكد أستاذ الطب النفسي إن «المصريين لا يعانون من الاكتئاب، فمن يعاني من اكتئاب لا يقعد في القهوة ويشرب الشيشة ويتفرج على ماتش كورة ويصفق لمحمد صلاح، فالاكتئاب يشيل البهجة ويضيعها»، موضحا: «ما يعاني منه المصريين هو إن الروح المعنوية لديهم منخفضة سواء من البطالة أو الدخل أو غيرها ولكن ليس اكتئاب ومن أصيبوا بالسكر يصابون بالاكتئاب 4 أضعاف من الشخص العادي».

واشار إلى أن «615 مليون في العالم عندهم اكتئاب، ومرض الاكتئاب هو الأول بين النساء والثالث عند الرجال، وفي عام 2030 سيكون المرض الأول بين الرجال والنساء هو الاكتئاب». وطالب باحترام المريض النفسي في الأسرة والمدرسة، قائلا: «أستراليا قدرت من خلال مسلسل تلفزيوني أن يقضوا على الوصمة تماما ونحتاج إلى مثل هذا المسلسل عندنا، وكانوا يأتوا بمرض كل يوم ويشرحوه، وعملوا توعية»، مضيفا: «73% من الناس قالوا إنهم أخدوا معلوماتهم عن الأمراض النفسية من الإعلام والمصيبة الآن بياخدوا معلوماتهم من الفيس بوك».