شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: أي شخص لديه مستندات بانحراف في الميزانية عليه التوجه للنيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن أي شخص من أسرة المحامين أو غيرها لديه أية مستندات تفيد وجود انحراف في الميزانية العامة للنقابة عليه التوجه فورا للنيابة العامة للتقدم بها، ونحن كفيلين بالرد عليها قائلا «مش كل واحد يجري يكتبلي على الفيس بوك عن طريق صفحة مزورة ويعمل بطل..معاك مستندات أطلع على النيابة العامة».

وأكد «عاشور» في كلمته خلال لقاء محاميو القليوبية تحت عنوان «مستقبل أفضل للمحامين» بحضور المئات من المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقابتي شمال وجنوب القليوبية بشبرا الخيمة، أن المحامين لا تقبل الهيمنة الأمريكية على المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية وتقسيم فلسطين إلى جزئين وما يحدث في سوريا واليمن وقبلهم بغداد ونحن نرفض كل تلك الممارسات.

أضاف أن ثوابت نقابة المحامين لا تقبل التفريط في هذا الوطن أو تقسيمه وأن وحدة الوطن من وحدة محاميه، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء نادي لمحامي القليوبية بمدينة شبرا الخيمة، وأخر بمدينة القناطر الخيرية على النيل مباشرة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع الري للبدء في الانشاء.‏‏