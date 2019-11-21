شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعلت النيران في ملابسها أثناء الطهي.. إصابة طالبة بحروق 60% ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب طالبة بحروق بأماكن مختلفة من الجسم، في اشتعال النيران في ملابسها أثناء إعدادها للطعام داخل منزل اسرتها بقرية طنسا الملق التابعة لدائرة مركز ناصر شمال بني سويف.

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وتلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى بنى سويف العام باستقبال طالبة تدعى «سارة. ر. ع- 15 عامًا»، مقيمة طنسا الملق دائرة المركز، ادعاء حرق لهبي ومصابة حروق متفرقة بالجسم بنسبة 60%، ولا يمكن استجوابها.

وتبيّن من التحريات الأولية والانتقال والفحص وسؤال والدها، قرر بأنه أثناء قيام نجلته بإعداد الطعام بالمنزل، اشتعلت النيران بملابسها وحدثت إصابتها، ولم يتهم أحد، ونفي الشبهة الجنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقـم 6750 جنح مركز شرطة ناصر.