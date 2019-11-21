شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران» تنفي ما تداولته صحف روسية عن تأجيل موعد استئناف الرحلات لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة الطيران المدني صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الروسية بعنوان «تأجيل قرار استئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا إلى مصر»، ليس لها أساس من الصحة.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إنها تواصلت مع السفارة الروسية بجمهورية مصر العربية والتي نفت من خلال بيان لها ما تم نشره في هذا الشأن.

وأكدت أن هناك تعاون وثيق بين القيادة المصرية والروسية لسرعة إستئناف رحلات الطيران بين روسيا والمطارات المصرية في ظل التقدم الملموس الذي أحرزته مصر في تأمين مطاراتها.