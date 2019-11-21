شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال الاجتماع السابع عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت الخميس أعمال الاجتماع السابع عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية برئاسة الوزيرة غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية في دورته الحالية (2019-2020).

وتنعقد فعاليات الاجتماع بالقاهرة على مدار يومي 21-22 نوفمبر 2019، وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية رحبت فيها بالحضور، ويتخلل الاجتماع مناقشة تطور أوضاع المرأة العربية في الدول الأعضاء.

ويستعرض كل من تقرير الإدارة العامة عن الأنشطة التي نفذتها خلال الفترة من يناير 2019 وحتى نوفمبر 2019، ومشروع برنامج عمل المنظمة لعام 2020، ووثيقة توجهات استراتيجية للسنوات 2020-2025، ومشروع موازنة المنظمة لعام 2020، وموضوع المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية الذي من المقرر أن ينعقد العام القادم برئاسة الجمهورية اللبنانية دولة رئاسة المجلس الأعلى للمنظمة في دورته الحالية (2019-2021)، وبنود أخرى عديدة حول مستجدات العمل بالمنظمة والتعاون مع المؤسسات ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

ورحبت الوزيرة غنية الدالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجزائر في كلمتها بالحضور وأثنت على حرص منظمة المرأة العربية الدؤوب في تنفيذ أنشطة تعزز من قدرات المرأة العربية.

وأوضحت أن هذا الاجتماع هو فرصة مواتية للنظر بأفكار واستراتيجيات مستقبلية لبرنامج عمل المنظمة لعام 2020.

كما أشارت إلى أن المنظمة تواجه التفكير الاقصائي نحو المرأة ولها دور هام في مناهضة العنف ضد المرأة لأنه هو عنوان سعادة الأسرة وصورة بديعية للتنمية المستدامة.

وشددت غنية الدالية على أنه يجب علينا العمل جنبا إلى جنب في سوق العمل وضبط الأداء لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع العنف ضد المرأة في أوقات النزاع وتنفيذ قرار 1325، وفي ختام كلمتها تمنت أن يخرج هذا الاجتماع بتوصيات من شأنها تحسين أوضاع المرأة العربية.