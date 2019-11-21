شكرا لقرائتكم خبر عن قمة المكاسب السياسية والاقتصادية والعسكرية فى برلين.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يواصل إبهار العالم بأداء مصر فى مختلف المجالات.. ويعيد اكتشاف القارة الأفريقية كقوة اقتصادية مقبلة.. قمة المكاسب السياسية والاقتصادية والعسكرية فى برلين.. قمة «مجموعة العشرين وأفريقيا» ترسم خارطة طريق جديدة لاستفادة القارة السمراء من ثرواتها ومواردها.. مصر وألمانيا توقعان 6 اتفاقيات بقيمة 300 مليون يورو.. والشركات الألمانية تشيد بالمتابعة الشخصية للسيسى.. الرئيس: مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من أجل تحقيق الأمن والاستقرار هو حق أصيل من حقوق الإنسان.

واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..

ـ السيسى يواصل إبهار العالم بأداء مصر فى مختلف المجالات.. ويعيد اكتشاف القارة الأفريقية كقوة اقتصادية مقبلة.. قمة المكاسب السياسية والاقتصادية والعسكرية فى برلين.. قمة «مجموعة العشرين وأفريقيا» ترسم خارطة طريق جديدة لاستفادة القارة السمراء من ثرواتها ومواردها.. مصر وألمانيا توقعان 6 اتفاقيات بقيمة 300 مليون يورو.. والشركات الألمانية تشيد بالمتابعة الشخصية للسيسى.. الرئيس: مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من أجل تحقيق الأمن والاستقرار هو حق أصيل من حقوق الإنسان

ـ تدشين مدينة فضائية على مساحة 123 فدانا لتضم مركز تجميع الأقمار الصناعية ومقر وكالة الفضاء الأفريقيةً.. إطلاق القمر الصناعى المصرى "طيبة ـ 1" اليوم.. يوفر التغطية فى المناطق النائية وخطوة مهمة فى تطبيق التحول الرقمى.. والدكتور محمد القوصى: سيتم تشغيله بواسطة المهندسين المصريين دون أى خبرة أجنبية





Advertisements

ـ ترقبوا أقوى ملحق على «الخليج 365» لمعرض Cairo ict

ـ مصادر حكومية: الإعلان عن الوزراء الجدد فور الانتهاء من المرشحين.. الأسماء المتداولة للراحلين بالتعديل الوزارى «تخمينات وتكهنات».. والترويج حول أسماء بقاء أو خروج الوزراء أو أعدادهم يحدث بلبلة فى دولاب العمل الحكومى





ـ شوقى غريب يطالب اللاعبين بتحقيق اللقب لأول مرة فى التاريخ.. المنتخب الأولمبى يحلم بمعانقة الأميرة الأفريقية الليلة أمام كوت ديفوار

ـ الحكومة: فتح الإجازات للمصريين العاملين بالخارج التابعين لـ«الكهرباء».. مجلس الوزراء يثمن جهود الوفد المصرى المكلف باستعراض ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.. و«مدبولى»: تطبيق قرارات مهمة لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع و«قائمة بيضاء»





ـ «التعليم» تعلن مواعيد اختبارات الثانوية المعدلة مطلع يناير.. تنظيم الاختبارات ورقيا وفق ظروف كل إدارة.. ووضع أسئلة تقيس الفهم

ـ «الخليج 365» توثق شهادات رجال القضاء والسياسة حول "إعلان نوفمبر 2012".. الإعلان الدستورى المكمل فجر الشرارة الأولى وكتب نهاية التنظيم الإرهابى









ـ فرانسيس ريتشاردونى رئيس الجامعة الأمريكية: مصر تشهد ميلادا جديدا.. والعاصمة الإدارية مشروع بطولى