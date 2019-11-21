شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الحوادث.. تحرير أجنبى من خاطفيه بعد مساومة أسرته على 100ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر قسم الحوادث، باليوم السابع، اليوم الخميس ، عدد كبير من الأخبار، والقضايا، والأحداث الهامة، نرصد بعضها فى التقرير التالى: تحرير أجنبى اختطفه شخصان وساوما أسرته على 100 ألف دولار رئيس أكاديمية الشرطة: نعد الطلاب بأسلوب عصرى مُواكب لأحدث البرامج التدريبية حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة المرور: دفع مخالفات السيارات عن طريق البريد وبفيزا كارت للسائقين Advertisements حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة مجازاة 3 مسئولين بالإسعاف لترقياتهم 51 عاملا بالمخالفة المفوضين تحجز دعوى فصل موظفى الإخوان من الجهاز الإدارى للدولة للتقرير تجديد حبس مالك شركة مقاولات و3 مشرفين بتهمة القتل الخطأ فى انهيار برج أوسيم النيابة تأمر بإحالة شبكة تبادل الزوجات للمحاكمة الجنائية

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