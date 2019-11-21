شكرا لقرائتكم خبر عن الفضاء المصرية: القمر الصناعى "طيبة 1" يدخل حيز التشغيل بعد 3 شهور من إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي، إن القمر الصناعى المصرى لأغراض الاتصالات"طيبة -1"، المقرر إطلاقه غد الجمعة ، سيدخل حيز التشغيل بعد 3 شهور من الإطلاق

وأضاف القوصى ـ فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس ـ أن القمر الصناعى المصرى سيغطى جميع أنحاء الجمهورية وسيوفر خدمات الاتصالات والإنترنت للمواطنين كافة وفى أى مناطق لاسيما النائية والمنعزلة.



ولفت إلى أن القمر الصناعى لأغراض الاتصالات "طيبة -1"، سينطلق غدا الجمعة من قاعدة فى مدينة "كورو"، بإقليم "جويانا الفرنسية" بأمريكا الجنوبية بالقرب من البرازيل، مشيرا إلى أن توقيت الإطلاق يخضع لظروف معينة وقياسات فنية على الجهة التى سيطلق من خلالها ، مرجحا أن يكون التوقيت ما بين الرابعة والرابعة والنصف عصر غد بتوقيت القاهرة.



وأوضح القوصى أن خدمات الاتصالات والإنترنت من خلال القمر الصناعى ستتيحها الشركة الوطنية لخدمات الأقمار الصناعية، حيث سيتم استقبال الخدمات بواسطة جهازين (طبق يشبه الدش ولكنه أقل حجما منه بالإضافة إلى جهاز راوتر"، وفيما يخص خدمات الاتصالات سيتم إتاحة أجهزة لهذا الغرض أو إجراء تعديلات بسيطة على الأجهزة التى لدى المستخدمين ليتمكنوا من الحصول على خدمات الاتصالات الفضائية، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية لخدمات الأقمار الصناعية هى التى ستقوم بتسعير تلك الخدمات لمن يريد الحصول عليها سواء الاتصالات أو الإنترنت.