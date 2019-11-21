شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. الطيران المدنى ينفى تأجيل استئناف الرحلات الروسية للمطارات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، "الطيران المدنى" تنفى تأجيل استئناف الرحلات الروسية للمطارات المصرية.





فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

السياحة: سفر أول رحلة عمرة من خلال البوابة الإلكترونية الاثنين المقبل

تبدأ الاثنين المقبل الموافق 25 نوفمبر الجارى، أولى رحلات العمرة للعام الهجرى الحالى 1441، وذلك فى أعقاب تشغيل بوابة العمرة المصرية https://umrah.eg/ الذى تم فى 17 نوفمبر الجارى، وفى إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التى وضعتها وزارة السياحة، وتم نشرها بالوقائع المصرية العدد 117 بتاريخ 6 اغسطس 2019، والتى تكفل قيام الوزارة بأداء دورها الرقابى لضمان حقوق المعتمرين المصريين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية.

الأوقاف تنهى خدمة 9 أئمة من سوهاج وآخر من القليوبية لانتمائهم لجماعة إرهابية

أنهت وزارة الأوقاف، خدمة 9 أئمة من محافظة سوهاج وآخر من القليوبية بموجب أحكام قضائية صادرة ضدهم ومنعتهم من صعود المنبر.

الأرصاد تحذر المواطنين من برودة الأجواء ليلا وتنصح بـ "الجاكيت"

حذر محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين خلال الفترة المقبلة من برودة الطقس خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، مناشدا المواطنين باصطحاب "جاكت" أثناء الليل والصباح الباكر.

مصادر: الأسماء المتداولة للوزراء الراحلين تخمينات والإعلان الرسمى بانتهاء القائمة

كشفت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء، أن كل ما يشاع حول عدد الوزراء المقرر تغييرهم فى التعديل الوزارى المرتقب لا أساس لها من الصحة، وجميعها تكهنات وتخمينات شخصية .

مصدر قريب من العائلة: سوزان مبارك فى العناية المركزة

كشف مصدر مقرب من عائلة الرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى مبارك ، أن سوزان مبارك ترقد بالعناية المركزة في أحد المستشفيات بالقاهرة ، وبحسب المصدر أن سوزان مبارك ، خضعت الى إجراء عملية جراحية مطلع الشهر الجارى، وتحديدا في 4 نوفمبر الجارى .

إيقاف مديرة بنك عن العمل فى زامبيا بتهمة الاعتداء الجنسى على 200 رجل

أوقف البنك الوطنى الزامبى، مديرة البنك التنفيذية عن العمل، بعد وصول عدد من الشكاوى تتهمها بابتزاز نحو 200 رجل جنسيًا مقابل إنهاء مصالحهم أو توظيفهم بالبنك.

"الطيران المدنى" تنفى تأجيل استئناف الرحلات الروسية للمطارات المصرية

أكدت وزارة الطيران المدنى ، أنها تواصلت مع السفارة الروسية بالقاهرة ، حول ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى عن تأجيل قرار استئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا إلى مصر .

رسميا.. الأهلي يواجه الهلال وبلاتنيوم على ملعب السلام بحضور 10 آلاف مشجع

تلقى النادي الاهلي خطاباً رسمياً من اتحاد الكرة يفيد بموافقة الأمن على إقامة مباراتى الفريق أمام كل من الهلال السوداني وبلاتنيوم الزيمبابوى على استاد السلام فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مركز الأزهر للفتوى: الحجاب فرض بنص القرآن والنصوص قطعية الثبوت والدلالة

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن الحجاب فرضٌ بنص القرآن الكريم والنصوص قطعية الثبوت والدلالة لا تقبل الاجتهاد.

سما المصرى تخطف التريند بخمسين جنيه.. إعرف التفاصيل

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كشفت الفنانة سما المصرى عن أسعار إطلالتها الغريبة التي ظهرت بها أمس، فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولي في دورته الـ41، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

مؤتمر مورينيو الأول مع توتنهام "كامل العدد".. فيديو

شهد مقر المؤتمر الصحفى الأول للبرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى الجديد لنادى توتنهام الإنجليزى حضوراً كبيراً من الصحفيين وظهرت القاعة "كاملة العدد".

فيديو.. أشهر 10 أغانى لـ"جارة القمر" فيروز فى يوم ميلادها

تدق أبواب الشتاء وتأتي البهجة والسرور، فعند تساقط المطر تنتابنا لحظات من الفرحة عند سماع "جارة القمر"، للنجمة اللبنانية الكبيرة فيروز التى تظل مصدرا من مصادر الإمتاع الفنى فى عالمنا العربى، حيث تحتفل اليوم "جارة القمر" بعيد ميلادها الـ 84 وهى التى قدمت خلال مسيرتها الفنية المئات من الأعمال الفنية المتميزة التى عبرت من خلالها بحس مرهف عن أجمل المشاعر الانسانية، وأيضا عبرت بغضب عن قضايا المواطن العربى.

الرئيس الإسرائيلى يكلف الكنيست بتشكيل الحكومة للمرة الأولى فى تاريخ تل أبيب

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، كلف اليوم الخميس، رئيس الكنيست يولي أدلشتاين مهمة اختيار رئيس للوزراء خلال مهلة تبدأ اليوم وتنتهي بعد 21 يوما، أو الدعوة لانتخابات ثالثة تجرى في الثلث الأول من العام المقبل.

أفغانستان والعراق ونيجيريا وسوريا على رأس قائمة الإرهاب العالمى 2018

انخفض عدد القتلى جراء الإرهاب، بنسبة 15,2 % عام 2018 ، رغم تزايد عدد الدول المتأثرة بالعنف الناجم عن التطرف، وفق ما أظهرت أرقام صادرة عن مؤشر الإرهاب العالمي 2019.

طرائف سنة أولى سينما ..المؤثرات الصوتية والرصاص بمب وزجاج

افتتح مهرجان القاهرة السينمائى دورته الـ 41 أمس الأربعاء، وهو المهرجان الذى بدأ فعالياته لأول مرة عام 1976، وهو أحد أهم المهرجانات الدولية للسينما فى المنطقة العربية، هذا الاختراع الذى أثر فى حياة الشعوب منذ أن عرفته البشرية.

تحرير أجنبى اختطفه شخصان وساوما أسرته على 100 ألف دولار

نجحت أجهزة الأمن فى القبض على شخصين

اختطفا

"أجنبى" وساوما أسرته على المال، وتم تحريره عقب احتجازه بمزرعة فى الإسماعيلية.

بشار الأسد يقرر زيادة مرتبات العاملين فى الدولة مدنيين وعسكريين 20000 ليرة

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم، الخميس، مرسوماً تشريعياً بخصوص الرواتب، والأجور الشهرية الخاصة بالعاملين المدنيين والعسكريين في سوريا.

اختيار هدف عبد الرحمن مجدى ضمن أجمل أهداف نصف نهائى أمم أفريقيا.. فيديو

إختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، هدف عبد الرحمن مجدي لاعب منتخب مصر الاولمبي الثاني في شباك جنوب افريقيا، ضمن أجمل أهداف الدور نصف النهائي بمسابقة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً والمؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية "طوكيو "2020".

مجلس الزمالك يعقد اجتماعاً لحسم موقفه من خوض السوبر الأفريقى فى قطر

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك اجتماعاً خلال الفترة الجارية لحسم موقف النادى الأبيض من خوض مباراة كأس السوبر الإفريقى من عدمه التى تجمع بين الترجى التونسى والفريق الأبيض، التى ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حدد إقامتها يوم 14 فبراير المقبل بالعاصمة القطرية "الدوحة".