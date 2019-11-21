الصحة: لسنا المسؤولين عن تعيين مدير هيئة الرعاية الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

ردت وزارة الصحة والسكان، على ما ذكره الدكتور حلمي عبدالرحمن بشأن رفض وزيرة الصحة اعتماد قرار تعيينه مديرًا تنفيذيًا للهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها ليست الجهة المختصة بتعيين المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه بالعودة لهيئة الرعاية الصحية أفاد مسئولو الهيئة بأن الدكتور حلمي قدم بنفسه اعتذارا عن هذا المنصب، الأمر الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، باجتماعه الدوري بمحضره رقم 7 بتاريخ 20 يونيو 2019.

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وقالت الوزارة إن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية أصدر قرارًا آخر بتكليف الدكتور أمير التلواني، للقيام بتسيير أعمال المدير التنفيذي للهيئة لمدة 6 أشهر لحين إعادة الإعلان عن شغل الدرجة.

لكن الدكتور حلمي عبدالرحمن، قال لمصراوي، إنه شرع في تنفيذ قرار تعيينه باستلام مهام عمله، لكنه أخُبر وقتها بأن "الوزيرة غير موافقة على تعيينه، وترغب في شخص آخر"، وطلب منه مسؤولين بالهيئة الانتظار لحين ورود الموافقة الأمنية، وإقناع الوزيرة بتعيينه.

وقال: "قولتلهم نستنى، وبعد أيام أرسلت لها رسالة أن الجهات الأمنية وافقت على القرار، فردت قائلة: أنا مش موافقة عليك استلم، بعد ما أمشي".

يذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، هى إحدى الهيئات الثلاث المستقلة التابعة للتأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تم إنشاؤها وتشكيل مجلس إدارتها من مجلس الوزراء، وقراراتها المنظمة لشئونها واختصاصاتها هي قرارات مستقلة يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.